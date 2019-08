JAKARTA - Sudah menikah dan memiliki satu anak, kecantikan Aura Kasih semakin memancar. Beberapa kali istri dari Eryck Amaral ini juga membagikan foto-fotonya di media sosialnya.

Saat melahirkan anak pertamanya, Aura Kasih pun membagikan moment bahagia tersebut di media sosialnya.

"Hallo i’m a baby girl... this is me when i was 3 days old. I’m half brazilian and sundanese," tulis Aura Kasih.

Kini, Aura Kasih kembali eksis di industri hiburan tanah air. Kecantikan dan keseksian yang dimiliki Aura Kasih tampaknya tidak luntur sama sekali.

Berikut Okezone merangkum 5 foto hot mom Aura Kasih yang masih seksi setelah melahirkan. 1. Masih Cantik saat Hamil Aura kecantikan Aura Kasih masih membuncah meskipun ia tengah mengandung anak pertamanya. Aura Kasih memang kerap membagikan foto saat ia masih mengandung anak pertamanya. 2. Langsung Langsing setelah Melahirkan Banyak perempuan yang agak kesulitan menurunkan berat badan setelah melahirkan. Namun tidak dengan Aura Kasih, tubuhnya terlihat ideal meski baru saja melahirkan. 3. Menyatu dengan Alam Aura Kasih juga suka membagikan pose saat berada di tempat dengan keindahan alami. Pada foto ini, Aura Kasih berpose dengan panorama alam yang indah. 4. Langsung Aktif Bekerja Tak butuh waktu lama bagi Aura Kasih untuk comeback ke dunia hiburan setelah melahirkan. Aura Kasih pun terlibat dalam beberapa project. 5. Keluarga Harmonis Pernikahannya dengan Eryck Amaral jauh dari gosip, sangat berbeda dengan saat Aura Kasih sebelum menikah yang kerap dikaitkan dengan beberapa lelaki. Kini, Aura Kasih tengah menikmati bahagianya berkeluarga.