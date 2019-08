JAKARTA – Honne bukan hanya memberikan komentar pada unggahan Instagram Gisella Anastasia usai Gempi menyanyikan lagu mereka, Location Unknown. Tapi juga mengunggah video bocah 4 tahun ini dalam Instagram duo musik asal Inggris ini.

Dalam video tersebut, Honne menampilkan Gempi tengah menyanyikan bagian reff lagu yang rilis November 2018 itu. “My location unknown tryna find a way back home to you again. I gotta get back to you gotta gotta get back to you. Aku cuma tahu reff-nya, Ma," kata Gempi.

Melengkapi unggahan tersebut, Honne menuliskan jika video tersebut tengah heboh di masyarakat di Indonesia. “Lagu Location Unknown sedang viral, kami melihatnya dan mencintai kalian semua,” tulis Honne pada Selasa (20/8/2019).

Tidak lupa dalam postingan yang telah ditonton oleh 18,3 ribu pengguna Instagram itu, Honne menyematkan hastag Gara-gara Gempi yang juga menjadi trending di media sosial.

Postingan Honne yang baru saja dibagikan beberapa jam lalu ini juga mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia. Ada yang menyebutkan jika lagu ini mendadak viral dan disukai setelah dinyanyikan oleh Gempita Nora Marten. "Kenapa lagunya terkenal ketika Gempi yang cover," tulis netizen.

Bahkan ada pula yang menuliskan kekaguman karena cover yang dilakukan anak Gading Marten dan Gisella Anastasia ini mendapat perhatian dari penyanyinya langsung. "Enggak mengerti lagi sampai ke-notice begini," ujar warganet.

Sementara lainnya menambahkan, jika Gempi sukses menyebarkan lagu dari Honne yang rencananya akan konser di Jakarta pada 21 November 2019. Dikatakan oleh warganet, mereka berharap Gempi akan hadir sebagai bintang tamu. "Waw, terima kasih banyak Hello Honne telah merepost video Gempita. Tidak sabar untuk melihat duetnya saat Honne konser di Indonesia," ujar netter.