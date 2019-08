AKARTA - Gempita Nora Marten kembali menyita perhatian publik lewat akun Instagram milik ibundanya, Gisella Anastasia. Kali ini, bocah 4 tahun tersebut diketahui memviralkan lagu milik Honne berjudul Location Unknown.

Dalam video yang diunggah di akun Instagram Stories milik Gading Marten, Gempi nampak terlihat menyanyikan lagu tersebut pada bagian reff. Namun, saat reff selesai, ia nampak diam lantaran tak hafal.

Baca Juga:

Gemas Dengar Gempi Nyanyikan Lagunya, Honne Beri Komentar

Ditinggal Gisella Anastasia Kerja, Gempi: Mama Masih Mamanya Aku kan?





"My location unknown tryna find a way back home to you again. I gotta get back to you gotta gotta get back to you. Aku cuma tahu reff-nya Ma," tutur Gempi polos.

Unggahan tersebut diketahui cukup banyak menarik perhatian netizen. Bahkan para netizen mengaku langsung mencari tahu lagu yang dinyanyikan oleh Gempi tersebut.