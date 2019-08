JAKARTA - Gisella Anastasia saat ini tidak hanya berprofesi sebagai seorang aktris dan penyanyi. Sejak masih berstatus sebagai istri Gading Marten, wanita .. tahun ini diketahui sudah mulai menjajal dunia bisnis, mulai dari kuliner hingga kecantikan.

Kesibukan Gisel di dunia bisnis dan hiburan, membuat dirinya kerap kali harus meninggalkan putrinya berada bersama orang-orang kepercayaannya di rumah. Hal tersebut rupanya sempat membuat Gempita Nora Marten melontarkan pertanyaan yang menyayat hati Gisel sebagai seorang ibu.

"21-22 mama ke Medan ya, Madame Gie," ucap Gisella Anastasia kepada Gempi, sembari meminta izin pada putrinya lantaran dirinya akan pergi selama beberapa hari.

Mendengar penuturan Gisel, Gempi pun ikut melontarkan pertanyaan, "Mama mau ke Medan? Tapi mama masih mamanya aku kan?," tanya Gempi sambil memandangi wajah ibunya.

Kalimat yang keluar dari mulut kecil bocah 4 tahun tersebut sontak membuat Gisel menciumi putrinya tersebut. Bahkan ia mengungkap bahwa perannya sebagai ibu dari Gempi hingga kapan pun tak akan pernah terganti.

"Wuuuhh.. Ya iya. Ya iya, never change. Kan kalau ke Medan, kerja Madame Gie. And i love you," ungkap Gisel.

Unggahan pelantun Cara Lupakanmu tersebut sontak membuat netizen kaget. Bahkan mereka merasa terharu dengan kalimat yang terlontar dari mulut Gempi.

"Tapi mama masih mamanya aku kan??? duhh gempii aku lho bukan mama mu tp terharu banget kamu ngomong begitu. Sehat sehat yaa gempi," tulis itsaidiw0101.

"Betuuul, suka bikin meleleh nggremet2 dihati kata2nya gempi.. @gisel_la," tulis anditanggawana.