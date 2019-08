JAKARTA - Song Jihyo, Haha dan Yoo Jaesuk mendapatkan kue ulang tahun di panggung Fan Meeting Running Man. Acara bertajuk Keep On Running ini digelar di Istora Senayan, Jakarta Selatan pada Sabtu, (17/8/2019).

Lagu ulang tahun kemudian dinyanyikan penonton untuk menyemarakkan ulang tahun tiga personel Running Man. Sebagai rasa terima kasihnya, Jihyo pun membungkukkan tubuh dan melambaikan tangan.

Sebuah kue ulang tahun berhiaskan patung-patung kecil Avengers hadir di atas panggung. "Ya walaupun enggak ada lilinnya, tapi kami pura-pura meniupnya ya," kata Ichsan Akbar, host di acara tersebut.

Selain kejutan berupa kue ulang tahun, masing-masing personelnya kemudian menampilkan aksi panggung solo mereka.

Lee Kwangsoo memulai dengan menyanyikan lagu dari original soundtrack Goblin, Beautiful. Flash handphone para penonton pun mulai menyinari venue Istora Senayan.

Berlanjut ke aksi berikutnya, ada Haha yang tampil swag dan Song Jihyo yang tampil seksi dan cantik menyanyikan lagu milik Sunmi bertajuk Gashina. Menyusul dua member lainnya, ada Jeon Somin dan Yang Sechan dengan enerjik membawakan lagu New Face milik PSY.

Hadir pula Ji Sukjin yang romantis membawakan lagu All Of Me dari John Legend, Kim Jongkook dengan I'm Not The Only One serta menutup penampilan apiknya, hadir Lee Kwangso, Jeon Somin, Song Jihyo dan Yang Sechan dengan lagu Momoland Bboom Bboom.