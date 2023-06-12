Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

EXO Rilis Lagu Let Me In Sore Ini!

Siti Mutammimah , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |08:03 WIB
EXO Rilis Lagu <i>Let Me In</i> Sore Ini!
EXO akan rilis lagu baru berjudul Let Me In, sore ini. (Foto: SM Entertainment)
SEOUL - EXO akan merilis karya terbaru mereka dalam 2 tahun terakhir. SM Entertainment mengumumkan, Suho cs akan memulai proyek comeback mereka dengan merilis lagu baru, sore ini!

Lagu Let Me In akan menjadi bagian dari album ‘EXIST’ tersebut akan dirilis pada 12 Juni 2023, pukul 18.00 KST atau sekitar jam 16.00 WIB. Sementara album baru mereka yang terdiri dari sembilan lagu akan dilepas ke pasaran pada 10 Juli mendatang.

"Pre-order album baru EXO akan dimulai hari ini,” ujar SM Entertainment dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (12/6/2023).

Mengusung genre ballad, lirik lagu Let Me In menggambarkan bagaimana seseorang ingin selalu bersama kekasihnya. Dia tak peduli jika cinta itu harus membuatnya jatuh semakin dalam.*

(SIS)

