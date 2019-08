THE HAMPTONS - Setelah pertengahan Juni silam diisukan putus, Dakota Johnson malah terekam kamera berlibur bersama Chris Martin di The Hamptons, New York, Amerika Serikat, pada 5 Agustus 2019. Daily Mail mengklaim, keduanya bersama setelah menonton konser Rolling Stones pada Minggu malam (4/8/2019).

Dalam foto-foto yang dirilis The Image Direct, aktris Fifty Shades of Grey itu terlihat mengenakan bikini two-piece berwarna burgundy dengan aksen garis hitam. Sementara frontman band Coldplay itu bertelanjang dada dengan celana pendek biru gelap.

Keduanya memamerkan kemesraan saat berenang di tepi pantai. Johnson bahkan tak henti memeluk Martin dan bersandar di punggungnya. Ini bukan kebersamaan perdana keduanya setelah diisukan putus.

Minggu lalu, Martin terlihat menghadiri wrap party film terbaru Johnson di Los Angeles. Dalam foto yang diunggah seorang penggemar ke Twitter, keduanya terlihat berfoto bersama seorang teman. Johnson bahkan meletakkan tangannya di pundak mantan suami Gwyneth Paltrow tersebut.

Seperti diketahui, The Sun melaporkan, Chris Martin dan Dakota Johnson putus setelah berpacaran selama 18 bulan. Kabar itu terbilang mengejutkan karena keduanya sempat membahas kemungkinan untuk membawa hubungan itu ke tahap yang lebih serius.

“Mereka sempat berencana untuk bertunangan. Namun kini, mereka memilih untuk mengambil jalan berbeda yang membuat semua orang terkejut,” ujar sumber dekat pasangan tersebut seperti dikutip dari The Sun.

Menyusul kabar putus itu, Chris Martin malah digosipkan menjalin hubungan dengan penyanyi Dua Lipa. Hal itu dipicu aksi ciuman keduanya saat mengisi acara The Glastonbury Festival, akhir Juni silam. Seorang sumber kepada Page Six mengatakan, Martin dan Dua Lipa menjadi dekat satu sama lain setelah sempat berduet dalam lagu Homesick pada 2017.*