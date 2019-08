LOS ANGELES - Aktris Angelina Jolie tampil seksi untuk iklan terbaru sebuah brand parfum ternama asal Perancis. Aktris The Eternals itu bahkan tak sungkan tampil setengah telanjang dan hanya menutupi dadanya dengan sehelai kain satin.

Akibatnya, punggung Jolie yang berhiaskan aneka tato itu terlihat jelas dalam iklan arahan sinematografer Emmanuel Lubezki tersebut. Ibu enam anak itu memang dikenal gemar menghiasi tubuh mulusnya dengan tato.

Pada bagian kiri atas punggungnya, ada tato bertuliskan: "Semoga musuh-musuhmu lari darimu. Kalau kau mendapatkan kekayaan, semoga itu semua selalu menjadi milikmu."

Bagian lain pada tulisan itu berbunyi, “Kecantikanmu akan seperti Apsara. Ke manapun kau pergi, banyak orang yang akan berada di sisimu, melayani, dan melindungimu.”

Selain tulisan itu, Jolie juga memiliki tato harimau Benggala pada bagian bawah punggungnya. Tato itu digambar oleh tattoo artis Sompong Kanphai, saat Jolie mengunjungi Bangkok, Thailand, pada Juli 2004.

Sebagai tambahan, Jolie masih memiliki tiga tato lainnya di bagian tengah punggungnya. Dua di antaranya adalah tato empat benua dan elemen kehidupan: bumi, air, udara, dan api.

Kedua tato itu, menurut Fox News, ditambahkan Angelina Jolie saat dia menjalani syuting film First They Killed My Father, di Kamboja. Sementara tato terakhir, sebuah kalimat bertuliskan, “Pahami hakmu.”

Dalam sebuah wawancara, aktris Mr & Mrs Smith itu mengaku, sangat suka dengan tato. “Mereka seperti seni yang terpatri di tubuhku. Aku rasa wajar ketika seseorang ingin mengenang berbagai hal penting dalam hidup mereka lewat tato,” ujar Angelina Jolie.*