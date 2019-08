LOS ANGELES - Marvel Studios resmi mengumumkan Angelina Jolie menjadi bagian dari Marvel Cinematic Universe (MCU) dalam perhelatan San Diego Comic Con, pada 22 Juli 2019.

Terkait keterlibatannya dalam proyek superhero Marvel, Jolie mengaku, mendapatkan dukungan dari keenam anaknya. “Mereka sangat antusias,” katanya seperti dikutip dari PEOPLE, Kamis (1/8/2019).

Lebih lanjut Jolie menambahkan, “Anak-anakku ingin aku menjadi perempuan kuat sama seperti karakter yang kuperankan. Dengan dukungan mereka, aku akan bersenang-senang selama menjalani proses syuting.”

Dalam The Eternals, Angelina Jolie dipercaya untuk menghidupkan peran Thena. Ia digambarkan sebagai manusia super dengan kekuatan, kecepatan, stamina, daya tahan, kelincahan, dan refleks yang mumpuni.

Semua kekuatan supernya itu membuat Jolie harus menjalani berbagai latihan fisik, mulai dari berlatih pedang hingga balet. “Thena adalah pejuang wanita. Aku akan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik untuk peran ini,” ungkapnya.

Angelina Jolie mengaku, tawaran untuk membintangi The Eternals datang saat dia sibuk menjalani syuting berbagai film terbarunya. Seperti diketahui, dia kembali membintangi sekuel Maleficent yang dijadwalkan rilis medio Oktober 2019.

Aktor Lara Croft: Tomb Raider itu juga mengambil bagian dalam film The One and Only Ivan yang dijadwalkan tayang pada Agustus 2020. Terakhir, dia diketahui turut membintangi film thriller Those Who Wish Me Dead.

Dalam The Eternals, Jolie akan berkolaborasi dengan sutradara Chloe Zhao (The Rider) dan deretan aktor terbaik. Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Richard Madden, dan aktor Korea Selatan Ma Dong Soek adalah beberapa di antaranya. “Aku yakin, Chloe Zhao akan membuat The Eternals menjadi salah satu proyek Marvel yang spesial. Dengan semua cinta dan rasa hormat dari semua staf produksi, kami berharap bisa memberikan sesuatu yang baru untuk MCU,” ujar Jolie. Film The Eternals dijadwalkan debut di bioskop pada 6 November 2020.*