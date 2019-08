JAKARTA - Persahabatan antara Ivan Gunawan dan Ruben Onsu begitu erat. Dalam konser perdana Ivan Gunawan yang bertajuk Ivan Gunawan Live on Stage Story of My Life, Jumat (2/8/2019), Ruben pun mendukung sebagai promotor.

Rasa terima kasih, ditunjukkan Ivan Gunawan kepada Ruben Onsu dengan sebuah pelukan. Bahkan, Ivan pun sampai menangis haru ketika mendekap suami dari Sarwendah itu.

"Dari Oma (Ruben Onsu) aku mau bilang say sorry and say thankyou," ujar Ivan Gunawan sembari memeluk sahabatnya seperti dikutip Okezone dari tayangan MOP, Sabtu (3/8/2019).

Beberapa saat, Ivan pun mendekap Ruben. Sementara itu, Ruben sendiri mengusah punggung penyanyi sekaligus perancang busana tersebut.

Setelah kembali mengangkat kepalanya, Ivan terlihat mengusap air mata yang sempat menetes. Dia pun lantas berseloroh dan mengubah suasana agar kembali ceria.

"Kameraman dapet kan? Kadang zaman sosmed konten perlu ya," ujar Ivan Gunawan.

Ivan Gunawan baru saja menggelar konser dalam rangka 15 tahun berkarier di dunia entertain Tanah Air. Konser ini sendiri menceritakan perjalanan hidup Ivan Gunawan yang tak banyak diketahui publik. Dalam konser perdananya ini, Ivan juga mengajak deretan artis papan atas. Beberapa di antaranya yakni Rossa, Gilang Dirga, Jeremy Teti dan Titiek Puspa. "Ini merupakan pencapaian yang Allah titipkan untuk aku lewat Ruben. Jadi, semoga ini tonggak sejarah untuk happening (promotor) dan buat saya sendiri yang sudah 15 taun berkarier," ujar Ivan Gunawan. Baca juga: Tak Hanya Anak Muda, Atta Halilintar Dikenal hingga Kalangan Nenek-nenek Ivan Gunawan Live on Stage Story of My Life ini merupakan ide yang diciptakan oleh Ruben Onsu. Menerima ide tersebut, Ivan yang awalnya ragu pun akhirnya tak bisa menolak. "Di awal tahun, enggak ada kepikiran sama sekali di perayaan 15 tahun karier aku tapi Ruben ide bikin konser. Awalnya mikir gila sih bikin konser tapi buat aku enggak bisa nolak juga kalau dia (Ruben) sudah keluarin fatwa jadi tinggal jalanin aja," pungkas Ivan Gunawan.