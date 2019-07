+ 5

Aksi panggung penyanyi finalis Indonesia Idol 2014 Husein dan Nowela pada acara We Love Disney di Studio 8 RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta. Rabu (23/12/2015). Selain Husein dan Nowela, acara We Love Disney juga diramaikan musisi-musisi Tanah Air lainnya, seperti Anggun, Raisa, Virzha, Billy Simpson, 5Romeo, Cakra Khan, Regina Ivanova, Chilla Kiana, Hanin Dhiya, dan The Finest Tree.