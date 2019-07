LOS ANGELES - Elizabeth Olsen, aktris pemeran Scarlet Witch a.k.a Wanda Maximoff dalam film seri Avengers dikabarkan bertunangan dengan Robbie Arnett. Dia adalah frontman band Pop Milo Greene.

Pasangan ini memutuskan bertunangan setelah berpacaran selama 3 tahun. Meski belum ada pengumuman resmi dari Olsen maupun Arnett terkait kabar bahagia tersebut, namun fans memberondong mereka dengan ucapan selamat lewat media sosial.

People melaporkan, pasangan ini pertama kali terekam kamera saat berjalan bergandengan tangan di pusat Kota New York, pada September 2017. Tak lama setelahnya, mereka kembali terlihat bersama di pesta pre-Emmy.

Beberapa sumber bahkan mengklaim bahwa Olsen dan Arnett sebenarnya sudah berpacaran sejak Maret 2017. Ini bukanlah pertunangan pertama bagi Olsen yang sebelumnya mengikat diri dengan aktor Boyd Holbrook.

Keduanya sepakat mengakhiri pertunangan itu pada 2014, setelah 3 tahun menjalin hubungan. Di luar kehidupan pribadinya, Olsen masih akan disibukkan dengan kariernya di dunia akting.

Setelah Avengers: Endgame dia akan bersiap untuk syuting Marvel Cinematic Universe (MCU) Fase 4. Seperti diketahui, Scarlet Witch akan tampil dalam sekuel Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Dia juga akan kembali berlakon sebagai Scarlet Witch dalam serial WandaVision yang akan tayang di Disney+.





