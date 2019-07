JAKARTA - Festival musik terbesar se-Asia Tenggara, Soundrenaline akan kembali hadir tahun ini. Pada penyelenggaraan ke-17 tahun ini, Soundrenaline akan digelar selama dua hari pada tanggal 7-8 September 2019 di Garuda Wisnu Kencana, Bali.

Pada tahun ini, Soundrenaline mengusung semangat baru dengan tema bertajuk The Spirit of All Time.

Agar tetap memberikan rasa berbeda bagi para pengunjung, pihak penyelenggara pun siap membawa puluhan musisi bersama kolaborator ternama di berbagai bidang.

"Soundrenaline 2019 akan menghadirkan semangat The Epirit of All Time. Semua elemen penunjang, mulai dari pemilihan line up hingga bagaimana menyajikan sebuah penampilan musik megah dengan balutan artistik yang epik, dirancang sedemikian rupa bersama para pelaku profesional di industri kreatif yang tergabung dalam Music Curator dan Art Curator," ucap Andhika Adiputra, selaku penyelenggara, di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu (31/7).

Puluhan musisi yang tampil pada Soundrenaline 2019 berasal dari berbagai genre dan generasi, mulai dari Jamrud, Glenn Fredly, Seringai, Steven And Coconuttrez, Basejam, The Upstairs dan masih banyak lagi akan tampil menghibur.

"Tahun ini coba wakili semua genre, semua generasi ya, ada yang baru ada yang sedang menanjak, ada yang lama. Jadi kita mau orang-orang untuk kenal band baru. Kita kasih kesempatan juga buat band," kata Widi Puradiredja, selaku music director. Jamrud akan ikut meramaikan Soundrenaline 2019 setelah terakhir kali tampil di tahun 2017. Krisyanto selaku vokalis mengaku bahagia karena bisa tampil di ajang sebesar Soundrenaline. "Saya rasa ini pesta musik yang ditunggu-tunggu karena bagi saya ini puncak untuk tampil di acara sebesar ini. Karena rata2 kan biasanya di stage yang terbatas ukurannya kalo soundre kan stage nya besar sekali," tutup Krisyanto.