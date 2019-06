JAKARTA - Soundrenaline 2019 akan kembali digelar. Festival musik terbesar se-Asia ini dijadwalkan akan dihelat pada 7-8 September 2019 mendatang di Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali.

Baca Juga: A Camp, Sarana Musisi dan Kreator Seni Bertemu pada Soundrenaline 2018

Di tahun ke-17 perhelatannya, Soundrenaline mengangkat tema The Spirit of All Time. Tema tersebut diusung untuk menunjukkan perjalanan progresif Soundrenaline dengan berbagai karya yang menginspirasi.

Andhika Adipura selaku perwakilan dari Level 7 mengungkapan adanya tema baru yang diusung di pagelaran Soundrenaline. Andhika pun berharap jika Soundrenaline dengan tema The Spirit of All Time ini akan menjadi wadah bagi para penggiat seni untuk menyalurkan kreasinya.

"Soundrenaline 2019 akan kembali mewarnai area Garuda Wisnu Kencana (GWK) Bali dengan berbagai kolaborasi dan inspirasi dari para musisi serta seniman berbakat. Soundrenaline yang selalu menjadi sebuah ruang berekspresi bagi para penikmat musik dan insan kreatif, telah berkembang menjadi sebuah festival musik yang besar dan diakui di Asia Tenggara," ujar Andhika seperti dalam rilis yang diterima Okezone, Jumat (28/6/2019).

"Untuk itu, tahun ini merupakan sebuah perayaan akan semangat progresif yang dimiliki tak hanya oleh Soundrenaline namun juga seluruh kreator yang terlibat. Tema ‘The Spirit of All Time’ lah yang kami harap dapat menyampaikan hal tersebut,” lanjutnya.

Mengangkat tema Spirit of All Time, Soundrenaline akan menampilkan timeless festival experience yang dapat menjadi inspirasi untuk para pecinta seni. Sederet music creator dan art director sebagai kurator, seperti Widi Puradiredja, Aulia Rizky ‘Ucup’, dan Kimo Rizky, Ade Darmawan, Saleh Husein, dan Isha Hening.

Mewakili para kurator, Widi Puradiredja memberikan tanggapan untuk tema yang diangkat dalam perhelatan ke-17 Soundrenaline. Menurut drummer Maliq D'essentials ini, tema tersebut dirasa pas untuk menggambarkan Soundrenaline yang kini sudah menginjak 17 tahun sejak pertama digelar.

"Dari konsistensi dan kualitas festival musik tersebut kita bisa lihat bahwa Soundrenaline tetap menjadi sebuah helatan yang dinanti oleh insan musik tanah air. Apalagi bagi para musisi, Soundrenaline tetap menjadi sebuah panggung besar yang dapat membawa karya terbaik mereka ke publik yang lebih luas,”ungkapnya.

Soundrenaline 2019 akan kembali dihadirkan dengan nuansa seni yang semakin kental. Saleh ‘Ale’ Husein yang merupakan salah satu art director Soundrenaline 2019 mengungkapkan adanya berbagai elemen seni yang menghiasi setiap area festival demi menghadirkan sebuah timeless festival experience dan lebih dari sekedar penampilan musik. “Kalau di tahun lalu kita punya Creators Park dengan berbagai public sculpture dari para seniman berbakat ditambah banyaknya aktivitas seru, tahun ini hampir seluruh area festival akan memiliki unsur seni yang kuat. Kami akan memaksimalkan area GWK yang merupakan salah satu destinasi budaya termegah di Indonesia untuk dapat menampilkan karya-karya unik dengan beberapa elemen seni yang timeless yaitu kontemporer, media baru, pop, dan street art,” katanya. Baca Juga: 2 Keinginan Vanessa Angel Setelah Bebas dari Penjara Tiket Soundrenaline untuk fase early bird sendiri bisa didapatkan pada 28 Juni 2019. Tiket tersebut dipatok dengan harga Rp200 ribu. Sementara itu, sebelum penyelenggaraan festival musik tersebut, Road to Soundrenaline (RTS) akan digelar terlebih dahulu. Acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada 13 Juli – 25 Agustus 2019 dan berjalan di 20 kota.