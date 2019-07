JAKARTA - Pasangan Nicky Tirta dan Liza Elly, diketahui telah resmi bercerai usai menikah selama enam tahun. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan gugatan cerai yang dilayangkan oleh pria yang kini berprofesi sebagai chef, pada Juli 2018 lalu.

Meski sudah bercerai, Nicky Tirta dan Liza Elly selalu berusaha kompak dalam mengurus putri semata wayang mereka, Naara Ellyna Tirta. Bahkan di momen pertambahan usia Naara yang keenam kemarin, keduanya hadir untuk merayakan hari bahagia Naara tersebut.

"Happy 6th Birthday Naara Ellyna Tirtajaya @ellynatirta .. We will always love u..," tulis Nicky Tirta pada keterangan foto.

Hal yang sama juga dilakukan oleh mantan istri Nicky Tirta. Dalam unggahannya, ia juga turut mengucapkan selamat ulang tahun untuk sang putri, dan mengunggah foto kebersamaan keluarga kecilnya.