SEOUL - Aktor Nam Joo Hyuk berpotensi comeback ke layar kaca dalam waktu dekat. Saat ini, sang aktor dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran untuk bermain dalam drama baru penulis No Hee Kyung.

Kabar tersebut kemudian diamini oleh staf produksi drama tersebut kepada Newsen. “Benar, kami menawarkan dia sebuah peran dalam drama terbaru penulis No Hee Kyung. Nam Joo Hyuk senang dengan proyek ini,” ujar staf tersebut kepada Newsen seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (29/7/2019).

Namun sampai sekarang, menurut staf tersebut, belum ada daftar pemain pasti yang bisa mereka umumkan. Hal ini karena sinopsis dan skenario drama tersebut belum rampung digarap No Hee Kyung.

“Jadi, saat ini Nam Joo Hyuk hanya menunggu dan melihat seperti apa perkembangan proyek ini ke depannya,” ujar staf tersebut menambahkan.

Apabila negosiasi dengan Nam Joo Hyuk berjalan mulus, maka ini akan menjadi proyek reuni sang aktor bersama Jo In Sung dan Bae Sung Woo. Seperti diketahui, ketiga aktor ini sempat beradu akting dalam film The Great Battle yang tayang pada 19 September 2018.

Saat debut, The Great Battle bahkan sukses menempati posisi kedelapan film terlaris di Korea Selatan sepanjang 2018. Film itu menjual 5,44 juta tiket dengan penghasilan mencapai USD39,15 juta atau setara dengan Rp548,7 miliar.

Drama baru No Hee Kyung ini digadang-gadang berkisah tentang para relewan yang bekerja di sebuah organisasi nirlaba (NGO). Menurut Soompi, belum ada jadwal tayang pasti untuk proyek yang belum memiliki judul tersebut. Meski begitu, tvN menjadwalkan proyek ini untuk debut pada 2020.

Sekadar informasi, No Hee Kyung adalah penulis skenario beberapa drama populer. Drama That Winter, The Wind Blows, Live, It’s Okay That’s Love, dan Dear My Friends adalah beberapa di antaranya.*