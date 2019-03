SEOUL – Aktor Nam Joo Hyuk tampaknya enggan membuang waktunya dengan percuma. Mantan kekasih aktris Lee Sung Kyung itu akhirnya memutuskan untuk membintangi drama terbaru Netflix, School Nurse Ahn Eun Young.

Dalam drama bergenre fantasi itu, Nam Joo Hyuk akan berperan sebagai Hong In Pyo, seorang guru dengan energi kuat yang melindunginya. Ketika ada kasus mistis di sekolah tempatnya mengajar, Hong kemudian bertemu dengan Ahn Eun Young.

Ahn Eun Young sebenarnya bukan lah pengusir hantu. Dia hanya seorang perawat yang memiliki kelebihan untuk memburu dan mengusir roh jahat dengan cara yang unik. Keduanya kemudian bersatu untuk mengusir hantu dari sekolah tempat Hong mengajar.

Mengutip Soompi, Jumat (8/3/2019), karakter Ahn Eun Young nantinya akan diperankan oleh aktris Jung Yu Mi. Ini akan menjadi proyek terbaru aktris 36 tahun itu di layar kaca setelah bermain dalam serial Live pada 2018.

Sementara itu, drama School Nurse Ahn Eun Young merupakan proyek adaptasi dari novel pemenang penghargaan dengan judul serupa. Ia akan disutradarai oleh Lee Kyung Mi yang pernah menggarap film Crush and Blush serta The Truth Beneath. Sementara, skenarionya ditulis oleh Jung Se Rang, penulis novel tersebut.

Sayang, untuk bisa menikmati kolaborasi Nam Joo Hyuk dan Jung Yu Mi dalam drama ini, fans harus menunggu cukup lama. Pasalnya, School Nurse Ahn Eun Young baru akan dirilis pada 2020.*

