JAKARTA – Tulus kembali menyapa penggemarnya dalam sebuah konser bertajuk One Intimate Night with Tulus yang akan digelar pada Selasa 30 Juli 2019 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.

Antusias yang luar biasa ditunjukkan oleh penggemar Tulus yang akrab disapa Teman Tulus ini. Buktinya, dari pantauan Okezone di situs Traveloka yang bekerja sama dengan Optimus One dan Concert.id, promotor konser One Intimate with Tulus, tiket kini dalam status sold out per Senin (29/7/2019).

Namun jangan khawatir, bagi Anda yang ingin tetap menyaksikan konser Tulus, tiket bisa didapatkan secara offline atau on the spot di Kota Kasablanka. Berdasar pengumuman di Instagram Optimus One, akan ada dua kategori tiket yang dijual secara offline hingga 30 Juni 2019, yakni Festival A seharga Rp400 ribu dan Festival B yang dibanderol Rp325 ribu.

Rachmat Subakti, CEO dari Optimus One sebenarnya sudah memprediksi jika konser One Intimate with Tulus ini akan dipenuhi oleh penggemar. Pasalnya berkaca pada acara serupa yang pernah dibuat 14 Februari 2018, animo penonton yang memadati Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD, Jakarta sangat tinggi.

"Ini tahun kedua Optimus One dan Concerts.id membuat gelaran musik berkonsep intimate show dengan TULUS dan melihat animo yang luar biasa tahun lalu. Maka kami ingin membuatnya dengan skala yang lebih besar di tahun ini," ungkap Rachmat dalam rilis yang diterima Okezone.

Selain memberikan ruang yang lebih besar kepada Teman Tulus, penyelenggara juga menjanjikan intimate konser Tulus sendiri akan menampilkan suguhan yang spesial dan berbeda dari sebelumnya.

"Kami sengaja mengusung konsep intimate show karena ingin mendekatkan Tulus dengan penonton, dan menyuguhkan pertunjukan berkelas yang berbeda dari gelaran musik pada umumnya," imbuh Rachmat. Tulus bukan hanya menyapa penggemarnya di Tanah Air dengan One Intimate Night, tapi juga akan menyambangi negara tetangga dengan konser lainnya. Bertajuk Tulus Sewindu Tour – Kuala Lumpur, pelantun Monokrom ini akan menggelar konsernya pada Sabtu, 3 Agustus 2019 di Plenary Hall, KLCC, Kuala Lumpur, Malaysia.