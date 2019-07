JAKARTA - Pedangdut Seruni Bahar mengalami kejadian kurang menyenangkan saat tampil di panggung. Busana yang dipakai oleh Seruni tiba-tiba saja melorot hingga memperlihatkan belahan payudaranya.

Kejadian ini berlangsung saat Seruni Bahar tengah manggung di Palembang di tahun 2013. Kala itu, lampu yang sedikit redup membuat adik Anissa Bahar ini tidak sadar jika bajunya melorot karena asyik berjoget.

"Bajunya model kayak kemben dan ada tali-tali di bagian punggung. Mungkin pas joget sedikit kendor, jadi turun dan kelihatan bagian payudaranya," kenang Seruni Bahar di kantor Okezone belum lama ini.

Seruni Bahar awalnya tidak menyadari kejadian tersebut. Namun sorakan heboh penonton membuat Seruni menundukkan kepala dan melihat bajunya melorot.

"Kirain tepuk tangan karena penampilan aku, ternyata baju yang melorot. Langsung hadap belakang untuk membetulkan baju. Terus talinya aku pakai peniti biar kuat," jelasnya.

Profesionalitas sebagai seorang pekerja seni dibuktikan oleh Seruni Bahar. Walaupun mengalami insiden baju melorot, perempuan 32 tahun ini tetap melanjutkan penampilan.

"Aku malu banget, tapi kan show must go on dan enggak mungkin turun panggung. Jadi setelah bajunya benar, goyang lagi dan ya sudah lupakan saja," kata Seruni.

Meski itu menjadi kejadian memalukan, tapi Seruni Bahar tidak menyesalinya. Peristiwa tersebut dijadikannya sebagai pelajaran untuk lebih mempersiapkan diri sebelum manggung. Terlebih soal gaya berpakaian yang kini digunakan saat manggung. "Kalau pakai kemben jogetnya jangan heboh, atau mensiasatinya dari model baju supaya aman," kata Seruni. "Kalau dulu untung belum heboh akun gosip, jadinya enggak langsung viral. Jadi sekarang bisa memperbaiki diri," pungkas pelantun Jalan Terbaik itu.