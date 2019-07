JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktris sekaligus model senior, Donna Harun. Ibu kandung dari Ricky Harun ini dikabarkan kembali menikah pada Sabtu 27 Juli 2019 di Bali.

Kabar bahagia tersebut pertama kali diketahui lewat unggahan seorang makeup artist, Allyssa Hawadi. Ia diketahui mengunggah sebuah foto di mana makeup Donna Harun saat itu dipersiapkan untuk menjalani akad nikah.

Pernikahan Donna Harun dengan seorang pria berkepala pelontos tersebut, rupanya dibenarkan oleh anak kandungnya dari pernikahan bersama DJ Rommy, yakni Jeje Soekarno. Ia bahkan sempat mengunggah sebuah foto dimana dirinya dan sang kakak, Ricky Harun, nampak kompak mendampingi sang bunda.

"Ohana. Happy wedding ibu! I love you so much," tulis Jeje Soekarno.

Tak hanya itu, dalam akun Instagram Stories milik teman dari Jeje Soekarno, Ricky Harun nampak memberikan sedikit kata-kata untuk ibunda tercintanya. Ia bahkan nampak turut bahagia dengan pernikahan ibundanya tersebut. "Apa yang sudah dipilih ibu sudah pasti yang terbaik," kata Ricky Harun.