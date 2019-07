JAKARTA - Boy William belum lama ini baru saja melamar kekasihnya, Karen Vendela dalam sebuah momen romantis. Boy melamar Karen yang merupakan anak konglomerat sukses bernama Hartono Hosea itu saat keduanya tengah berlibur di Jepang.

Setelah melewati proses pengenalan selama hampir dua tahun, pria 27 tahun itu mengaku mantap untuk menikahi Karen Vendela.

Sayangnya karena kesibukan masing-masing, rencana pernikahan mereka kemungkinan besar baru akan terlaksana tahun depan.

"Rencananya (menikah) sih untuk sementara masih tahun depan (2020). Jujur kita masih belum planning karena masih terbengkalai banyak kerjaan dan banyak kontrak-kontrak yang masih berjalan. Jadi sambil pelan-pelan lah," ujar Boy William di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019).

Masih terbilang cukup lama, mantan VJ MTV itu pun mengaku belum memiliki gambaran pasti terkait konsep pernikahan yang akan mereka usung. Ia hanya memastikan bahwa dirinya bukan orang yang begitu ribet soal konsep pernikahan.

"Sama sekali gue belum ada gambaran, gue mah gampang banget," tuturnya kemudian.

Tak hanya itu saja, Boy pun belum memikirkan tanggal pernikahan dengan Karen. Jika memang sudah menetapkan tanggal pasti, Boy tak akan segan untuk memberi tahu kepada khalayak ramai.

"You know me lah, kalau ada gue mah ngomong. Cuma gue belum ada gambaran, entar salah ngomong pamali," pungkas Boy William.