JAKARTA – Wu Assassins adalah serial original garapan Netflix. Wu Assassins bercerita tentang seorang koki muda di Pecinan San Fransisco yang harus menghadapi mafia China.

Wu Assassins hadir dengan bintang utama Iko Uwais. Ini adalah serial kedua untuk Iko Uwais setelah sebelumnya membintangi The Night Comes For Us.

Baca Juga:

Bunga Citra Lestari Menyesal Pernah Menolak Ariel Noah

Bersama Pacar Baru, Lucinta Luna Ngaku Kuat 50 Ronde





Dalam The Night Comes For Us, Iko Uwais beradu akting dengan Joe Taslim sebagai Ito, Yayan Ruhian sebagai Sugendi, Julie Estelle sebagai The Operator, Arifin Putra, Dian Sastrowardoyo sebagai Alma hingga Zack Lee. Jika dalam film itu Iko sebagai antagonis, dalam Wu Assassins, ia bakal berperan sebagai protagonis.

Dalam Wu Assassins, Iko Uwais berperan sebagai koki bernama Kai Jin. Kai Jin harus berhadapan dengan mafia China yang mencari kekuatan kuno bernama Wu Xing.

Kai Jin tak punya alasan untuk mundur. Ia mau tak mau harus menghadapi sang mafia dan menggunakan kekuatan roh mistis untuk kembali mengambil kekuatan gaib dari lima penjahat modern yang ingin menggunakannya untuk menghancurkan dunia.

Baca Juga: Bikin Salah Fokus, Ini 4 Foto Vulgar dan Sexy Kimi Hime Perjuangan Dennis Hadi Lunasi Utang Rp2 Miliar dengan Jualan Nasi Pemain Wu Assassins: Iko Uwais Katheryn Winnick Byron Mann Lewis Tan JuJu Chan Tommy Flanagan Mark Dacascos Tzi Ma Lawrence Kao Celia Au Li Jun Li Sutradara: John Wirth Tony Krantz Produser Eksekutif: John Wirth Tony Krantz Chad Oakes Mike Frislev Genre: Action Crime drama Martial Arts Supernatural