JAKARTA - Iko Uwais semakin melebarkan sayapnya di dunia akting usai membintangi berbagai film Hollywood. Film terbaru Iko ialah Stuber, di mana ia beradu akting bersama Dave Bautista dan Kumail Nanjiani.

Kepopuleran Iko Uwais di mata dunia sudah tak usah dipertanyakan lagi. Para penggemar suami Audy Item ini mulai tersebar di mana-mana.

Belum lama ini Iko mengunggah ulang sebuah gambar tato dari penggemarnya di Instagram. Tato tersebut berupa wajah Iko yang berdarah.

Iko pun merasa bangga karena ada orang yang rela merusak kulitnya demi menorehkan satu tato wajahnya.

"The fact that someone inked this to their body is just astonishing. I'm deeply humbled. Cool tattoo," tulisnya.

Demi pembuatan tato ini, pemilik akun @lucyedenholm menghabiskan cukup banyak waktunya. Ia total menghabiskan waktu lima jam perjalanan dan lima jam tambahan untuk proses pembuatan tato.

Tak heran jika pada akhirnya Iko Uwais merasa bangga dengan karya tersebut.