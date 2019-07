JAKARTA – Kiprah Iko Uwais di dunia akting tak terbantahkan. Bukan hanya di dalam negeri, kiprah Iko Uwais di dunia internasional juga tak bisa di pandang sebelah mata.

Setelah The Night Comes For Us, Iko Uwais kembali membintangi serial original Netflix berjudul Wu Assassins. Kali ini, Iko Uwais memerankan karakter sebagai seorang koki bernama Kai Jin.

Baca Juga:

Bikin Salah Fokus, Ini 4 Foto Vulgar dan Sexy Kimi Hime

Perjuangan Dennis Hadi Lunasi Utang Rp2 Miliar dengan Jualan Nasi





Awalnya, Kai Jin merupakan seorang koki biasa yang hidup di kawasan Pecinan di San Francisco hingga suatu saat menjadi Wu Assassins. Hal ini bermula ketika Kai Jin harus berhadapan dengan mafia China yang mencari kekuatan kuno bernama Wu Xing.

Kai Jin tak punya alasan untuk mundur. Ia mau tak mau harus menghadapi sang mafia dan menggunakan kekuatan roh mistis untuk kembali mengambil kekuatan gaib dari lima penjahat modern yang ingin menggunakannya untuk menghancurkan dunia.