SEOUL - Jung Hae In semakin mengokohkan namanya sebagai aktor drama dan film romantis. Terbaru, Jung Hae In memperlihatkan pesonanya sebagai pria romantis di film Tune In for Love.

Sisi romantis Jung Hae In dapat dilihat dari trailer Tune In for Love. Dalam video berdurasi dua menit tersebut, aktor 31 tahun ini diperlihatkan memeluk dan dicium Kim Go Eun, yang berlakon sebagai kekasihnya.

Dalam trailer diperlihatkan Jung Hae In yang memeluk mesra Kim Go Eun dari belakang. Senyum bahagia terpancar dari wajah pasangan yang sedang dimabuk cinta itu.

Sebelumnya, diperlihatkan juga saat keduanya berada di atasp rumah. Kali ini, Kim Go Eun tanpa malu-malu mencium Jung Hae In yang tengah duduk di sebelahnya.

Walau terlihat romantis, tapi trailer Tune In for Love ini membuat penonton merasakan berbagai macam emosi. Tak melulu romantis, penonton juga dapat melihat kesedihan yang harus dirasakan karakter Jung Hae In dan Kim Go Eun karena mereka harus berpisah.

"Ada begitu banyak yang ingin aku katakan sampai aku tidak tahu harus memulai dari mana. Tapi sekarang aku ingat," kata karakter Kim Go Eun dalam trailer seperti dikutip dari Soompi, Jumat (26/7/2019).

Sementara Jung Hae In berkata, "Jika kamu memiliki banyak hal, maka kamu akan menginginkan lebih. Tapi aku hanya perlu dua hal besar. Itulah kau bagiku. Orang terbaik di dunia ini, yang tak bisa kujelaskan alasannya."

Tune In for Love merupakan film romantis pertama yang mempertemukan Jung Hae In dan Kim Go Eun. Sebelumnya, mereka sempat beradu akting secara singkat di drama hits, Goblin. Dapat bertemu lagi setelah sekira dua tahun, Kim Go Eun dan Jung Hae In menunjukkan rasa gembira mereka bisa bekerja sama kembali. Jung Hae In mengakui bahwa Kim Go Eun menjadi salah satu alasannya mau menerima tawaran berakting di Tune in For Love. Begitu juga dengan Kim Go Eun. "Saat aku mendengar Kim Go Eun akan ikut bermain, aku benar-benar ingin bekerja dengannya lagi dan aku ingin melakukan proyek ini karena ini adalah kesempatan untuk bisa bekerja dengannya dalam sebuah proyek yang bagus," papar Jung Hae In dalam konferensi pers belum lama ini.