SEOUL - Kang Daniel memulai debut solonya dengan cukup mulus. Setelah merilis ‘Color On Me’ pada 25 Juli 2019, album tersebut sukses menarik perhatian penggemar. Hasilnya, album itu sukses menempati posisi puncak chart album iTunes di 15 negara, termasuk Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Arab Saudi, Singapura, dan Thailand.

Lagu What Are You Up To yang merupakan andalan dalam album tersebut juga sukses menduduki posisi puncak beberapa chart musik Korea Selatan. Beberapa di antaranya adalah Bugs, Naver, dan Soribada.

Dalam showcase yang digelarnya pada 25 Juli 2019, Kang Daniel menegaskan bahwa ‘Color On Me’ tak sekadar mini album. “Ini adalah album spesial. Aku ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa potensi dan aksi panggungku jauh lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya seperti dikutip dari Soompi, Jumat (26/7/2019).

Kang Daniel menambahkan, “Aku berharap, warna unik dalam album ini mampu memikat kalian.” Dan tampaknya, harapan Kang Daniel itu akan terwujud, setelah jumlah pre-order album ‘Color On Me’ menyentuh 450.000 kopi hingga 23 Juli 2019.

Sekadar informasi, Kang Daniel terlibat langsung dalam produksi album barunya tersebut. Dia berperan sebagai penulis lirik dalam lagu What Are You Up To yang diciptakan dan diaransemen oleh Devine Channel.

Secara keseluruhan, pengerjaan ‘Color On Me’ dilakukan Kang Daniel bersama Devine Channel dan koreografer Antoine Troupe. Selain What Are You Up To, album ‘Color On Me’ juga menyuguhkan empat single lainnya: Intro (Through the Night), Color, Horizon, dan I Hope.

‘Color On Me’ merupakan karya debut Kang Daniel setelah lulus dari Wanna One pada awal Januari 2019. Dia mengaku, merasa cukup canggung memulai debutnya sendiri tanpa grup. “Panggung terasa begitu luas untuk diriku sendiri. Karena itu, aku merasa kesepian setiap aku mengenang (seharusnya) ada orang lain di sana bersamaku. Tapi, pengalaman ini membuatku menyadari bahwa Wanna One adalah tim yang hebat dan sempurna,” ungkapnya. Namun merilis album solo, diakui Kang Daniel, menjadi kesempatan yang baik untuk membuktikan diri sebagai seorang musisi. “Dengan begini, aku bisa menunjukkan suara, gaya, dan penampilan panggungku. Aku akan berusaha lebih keras untuk menjadi penyanyi yang mampu menghidupkan panggung.”*