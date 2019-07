SEOUL - Aktor Jo In Sung tampaknya akan segera mengakhiri masa vakumnya dari layar kaca. Pasalnya, sang aktor dikabarkan mendapat tawaran untuk membintangi drama terbaru penulis skenario No Hee Kyung.

Kabar tersebut kemudian diamini oleh IOK Company selaku agensi Jo In Sung. Dalam keterangannya, agensi itu mengungkapkan bahwa No Hee Kyung secara pribadi menanyakan kemungkinan sang aktor bergabung dalam drama garapannya.

Baca juga: Jo In Sung Diincar Bintangi Film Terbaru Sutradara The Battleship Island

Meski demikian, IOK Company menegaskan, belum ada tawaran resmi yang dilayangkan tim produksi drama itu untuk Jo In Sung. Selain itu, aktor 37 tahun itu juga belum mendapatkan sinopsis resmi drama tersebut.

“Setelah nanti menerima sinopsis itu, dia akan mereview untuk kemudian memutuskan kelanjutan tawaran tersebut,” ujar IOK Company dalam keterangannya seperti dikutip dari Soompi, Kamis (25/7/2019).

Selain Jo In Sung, kabarnya No Hee Kyung juga mendekati aktor Bae Sung Woo untuk bermain dalam drama itu. “Benar, Bae Sung Woo mendapatkan tawaran untuk membintangi drama baru No Hee Kyung. Saat ini, dia tengah mempertimbangkan tawaran itu dengan positif,” ungkap Artist Company selaku agensi Bae Sung Woo.

Apabila negosiasi dengan kedua aktor ini berjalan mulus, maka ini akan menjadi drama reuni bagi Jo In Sung dan Bae Sung Woo. Seperti diketahui, kedua aktor ini sempat beradu akting dalam dua film: The King (2017) dan The Great Battle (2018).

Baca juga: Ibu Dodit Mulyanto Pamer Perhiasan, Netizen: Hotman Paris Kalah

Tak hanya dengan Bae Sung Woo, drama ini juga akan menjadi proyek reuni bagi Jo In Sung dengan penulis No Hee Kyung. Keduanya diketahui berkolaborasi dalam That Winter, The Wind Blows (2013) dan It’s Okay, That’s Love (2014). Soompi melaporkan, proyek terbaru No Hee Kyung ini berkisah tentang relawan yang bekerja untuk sebuah organisasi nirlaba.*