SEOUL - Akting apik Jo In Sung kembali diminati sutradara film Korea. Kali ini, sutradara film The Battleship Island dan Veteran, Ryu Seung Wan berniat memakai skill akting Jo In Sung untuk proyek terbarunya.

Melansir Soompi, Selasa (11/6/2019), Ryu Seung Wan ingin Jo In Sung menjadi pemain di film barunya yang berjudul Escape. Tawaran yang diberikan oleh tim Ryu Seung Wan sejauh ini masih dipertimbangkan oleh Jo In Sung.

"Jo In Sung saat ini sedang dalam pembicaraan untuk tampil di film Escape. Prospeknya baik," ujar perwakilan IOK Company, agensi sang aktor kepada TV Report.

Escape merupakan film tentang usaha melarikan diri pegawai Kedutaan Besar Korea Utara dan Korea Selatan yang terjebak dalam perang sipil Somali, sebuah wilayah di bagian selatan Somalia.

Jika semua pemainnya telah ditemukan, Escape rencananya akan mulai syuting di Moroko pada paruh kedua 2019. Selain Jo In Sung, aktor Kim Yun Seok kabarnya juga diincar untuk bermain di film ini.

Di sisi lain, jika menerima tawaran Escape, maka ini akan menjadi film pertama Jo In Sung setelah The Great Battle. Dalam film bertema sejarah yang diproduksi pada 2018 itu, Jo In Sung berlakon sebagai jenderal Yang Man Chun.

