LOS ANGELES - Rutger Hauer aktor yang dikenal dalam aksinya di film Blade Runner tutup usia di umur 75 tahun. Hauer dikabarkan meninggal Jumat 19 Juli 2019 lalu di kediamannya di Belanda akibat sakit yang diderita aktor tersebut.

Pihak keluarga Hauer memang meminta agar kematian pemenang Globe Award ini untuk tidak disiarkan hingga hari pemakamannya, yang diadakan pada Rabu (24/7).

Rutger Oelsen Hauer adalah seorang aktor film yang berasal dari Breukelen, Belanda. Sejak kecil dirinya sudah hidup dalam dunia peran, mengingat kedua orangtuanya Arend Hauer dan Teunke Hauer juga aktif dalam seni peran.

Mengawali karier di tahun 1955 sebagai Eurysakes dalam Sophocles Tragedy ‘Ajax’ dan memulai TV debutnya pada Desember 1956.

Tahun 1962 Hauer bergabung dalam sebuah sekolah peran di Amsterdam, namun ia tidak sempat menyelesaikan pendidikan tersebut dan memutuskan untuk bergabung kedalam dunia militer. Namun dalam perjalanan hidupnya, ia sempat kembali mengikuti sekolah peran dan bekerja di Swiss.

Di sanalah ia bertemu dengan pasangan pertamanya dan dianugerahi seorang anak yang juga menggeluti seni peran yaitu Aysha. Setelah menyelesaikan pembelajarannya di sekolah peran, ia kembali ke negri asalnya dan memulai perjalanan untuk membagikan seni bermain teater ke beberapa desa kecil.

Lima tahun setelah perkenalannya dengan wanita yang ia temui di Swiss, Hauer bertemu dengan cinta sejatinya Ineke. Seorang seniman sekaligus pemahat. Keduanya menikah di tahun 1985.

Sederet film ternama pernah ia bintangi seperti Batman Begins (2005), Sin City (2005), Hobo with a Shotgun (2011), The Future (2013), Valerian and the City of a Thousand Planets (2017), dan masih banyak lagi.