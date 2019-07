JAKARTA - Sabrina Claudio menjadi salah satu line up dalam gelaran We The Fest 2019 yang digelar pada 20 Juli di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebagai musisi asal Kuba, Amerika Latin, Claudio bukan hanya mencuri perhatian lewat lantunan lagunya, tapi juga penampilan yang memesona.

Tak hanya penonton yang terhibur dengan aksi panggung Sabrina Claudio, tapi perempuan 22 tahun ini pun merasa senang melihat antusias fans saat melihat penampilannya.

"We The Fest 2019 benar-benar memberikanku sebuah pengalaman baru. Terasa sangat menyenangkan dengan orang-orang yang selalu tersenyum ke arahku," kata Claudio yang ditemui di kantor Warner Music, Jakarta Pusat pada Rabu (24/7/2019).

Sebagai musisi muda, Sabrina Claudio berhasil mewujudkan mimpinya untuk menjadi seorang penyanyi. Bukan hanya tampil di We The Fest Indonesia, tapi ia juga akan tampil di beberapa negara seperti Inggris, Kanada hingga kota-kota di Amerika.

Lewat musik, Sabrina Claudio mengungkapkan jika dirinya bisa berekspresi. Pasalnya, secara pribadi, ia mengaku adalah sosok yang introvert.

"Saat aku ingin menumpahkan perasaanku, aku bisa masuk ke studio rekaman dan menuliskan apapun yang kusuka. Kebanyakan lagu yang diciptakan memang berdasar pada apa yang kurasakan," jelasnya.

Maka saat mengetahui jika lagunya bisa diterima dalam gelaran We The Fest beberapa waktu lalu, Claudio pun sangat bahagia. "Setiap orang pasti punya mimpi besar, tapi goals ku dalam bermusik adalah bahwa aku ingin menciptakan lagu yang jujur dan diterima oleh banyak orang," katanya.

Maka atas apresiasi yang banyak diberikan oleh pendengar musiknya, Claudia tengah mempersiapkan album terbaru. Disebutkan oleh pelantun Confidently Lost ini, ia akan merilis lagu yang mewakili perasaan seseorang yang rapuh.

"Ada masa di mana setiap orang pasti merasa rapuh dan tidak tahu harus melakukan apa-apa. Bukan masalah, karena itu juga pernah kurasakan," papar Claudio. "Lewat lagu-lagu di album terbaruku ini aku ingin mengatakan, 'Tenang kamu tidak sendirian,'" imbuhnya. Sayang, belum bisa dipastikan kapan album terbaru Sabrina Claudio akan dirilis. Namun tidak ada salahnya bagi Anda yang baru mengenal Claudio untuk mendengar beberapa lagu di album Confidently Lost yang bergenre pop R&B dan easy listening tersebut.