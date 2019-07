JAKARTA – Jefri Nichol banjir dukungan dari para rekan selebritis lantaran tengah teseret kasus kepemilikan ganja. Unggahan terakhir Jefri pun diramaikan oleh para rekan seprofesinya yang turut menyemangati pemain Dear Nathan itu.

Dalam sebuah foto yang dibagikan pada Senin (22/7/2019), kini setidaknya sudah diiringi 65 ribu tanggapan di kolom komentar. Sebagian besar komentar tersebut pun berhubungan dengan Jefri yang kini tengah diamankan pihak Satnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan.

Seperti misalnya aktor Gandhi Fernando yang menuliskan kalimat cukup panjang di kolom keterangan unggahan Jefri. Pemeran Destra dalam film Petak Umpet Minako ini menyemangati Jefri untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

“Everything will be alright bro. Semua manusia tidak luput dari kesalahan. Kedepannya pasti Jefri bisa lebih baik lagi. Aminnnnn. Sending prayers to you. 🙏,” tulis Gandhi Fernando.

Hal serupa juga diungkapkan oleh selebgram Erika Carlina. Kekasih Aldy Maldini ini pun seakan berusaha menenangkan Jefri.

“Everything will be ok (Semua akan baik-baik saja),” ujar Erika.

Begitu pula dengan Abraham Kevin yang meminta Jefri untuk bersabar. "Yang sabar bro, everything will be alright," tulis penyanyi jebolan Indonesian Idol 2018 ini. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, aktor muda Jefri Nichol diamankan Satnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan lantaran kepemilikan ganja. Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa ganja seberat 6 gram yang disimpan Jefri di kulkas dalam kamarnya.