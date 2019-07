LOS ANGELES - Tampaknya serial Pitch Black telah memasuki babak baru dengan digarapnya The Chronicles of Riddick 4: Furya. Vin Diesel sebagai pemeran Riddick, mengungkap jika skenario Furya telah selesai ditulis dan siap memulai masa produksi.

Hal tersebut diungkap Vin melalui sebuah video berdurasi dua menit yang diunggah di akun Instagram pribadinya. “Happy creative... sebuah kado indah. Senang dan Bersyukur!” tulis Vin seperti dipantau Okezone dari Instagram, Rabu (24/7/2019).

Awalnya, Vin hanya membacakan pesan selamat ulang tahun untuknya. Kemudian di ujung video, bintang Fast & Furious tersebut memberikan kejutan dengan memperlihatkan naskah Riddick 4: Fury.

"Itu adalah hadiah ulang tahun yang kudapatkan, yang kupikir akan kalian apreasiasi. Skenario Riddick 4," ujar Vin.

Film ini ditulis dan disutradarai oleh David N. Twohy dengan tagline terkenalnya, “Setiap orang ingin menjadi binatang buas hingga waktunya tiba untuk melakukan apa yang binatang buas lakukan.”

Film ke-4 ini tentu akan menjadi serial terbaru dari Riddick yang hadir pertama kali di tahun 2000 dengan judul Pitch of Black. Vin Diesel, Radha Mitchell, Cole Hauser dan Keith David menjadi pemain di film pertama. Pitch Black kemudian dilanjutkan dengan The Chronicles of Riddick (2004) dan Riddick: Rule the Dark (2013).

Tidak banyak informasi yang didapat terkait dengan alur dari film terbaru Riddick ini. Yang jelas, Riddick 4: Fury akan masuk kategori film R, bukan PG-13 seperti The Chronicles of Riddick.

