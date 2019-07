SEOUL – BTS memutuskan untuk rehat sejenak selama 2 bulan dari panggung K-POP. Walau hanya sebentar, namun waktu istirahat ini diyakini sangat diperlukan oleh Jungkook cs mengingat jadwal padat mereka selama setahun terakhir.

Mengutip Allkpop, Senin (22/7/2019), BTS rencananya akan vakum selama dua bulan dari Agustus hingga Oktober 2019. Penampilan panggung terakhir mereka sebelum hiatus akan terjadi di konser Lotte Duty Free Family pada 11 Agustus 2019. Sementara comeback mereka akan berlangsung di Riyadh, Arab Saudi, Oktober 2019 dalam lanjutan konser Love Yourself: Speak Yourself.

BTS telah menjalani 58 konser sepanjang 2018 hingga tahun ini di berbagai belahan dunia. Konser tersebut selain digelar untuk bertemu dengan penggemar, juga dalam rangka mempromosikan album repackage Love Yourself: Answer dan mini album Map of The Soul: Persona.

Dengan jumlah konser serta pembuatan album di sela kesibukan mereka, maka wajar rasanya jika BTS mengambil libur sementara. Hal ini ditujukan untuk untuk menghilangkan tekanan fisik dan mental selama penampilan pelantun Boy With Luv tersebut.

Para anggota BTS kabarnya akan menghabiskan waktu mereka untuk berkumpul bersama keluarga atau sekadar hangout bersama teman dan orang terdekat.

Walaupun BTS menyatakan vakum dari panggung K-POP, namun mereka tidak benar-benar total berhenti dari aktivitas keartisannya. BTS masih akan menjalani syuting iklan atau endorsement lainnya yang sempat terbengkalai selama setahun ini karena kesibukan konser mereka. Selain itu, mereka masih akan membuat lagu untuk kepentingan solo maupun grup.

Mengenai pengerjaan musik tersebut, boyband asuhan Big Hit Entertainment ini sudah bertekad untuk memberikan musik yang berkualitas. Meskipun hal ini menyita waktu istirahat ketujuh member, namun BTS dengan senang hati melakukannya.

Di sisi lain, vakumnya BTS selama 2 bulan ini disambut baik oleh warganet. BTS dianggap pantas untuk mendapatkan libur mengingat jadwal mereka yang cukup padat selama setahun terakhir. "BTS sudah bekerja keras selama ini dan mereka memang harus istirahat," kata netizen. Sementara lainnya menyoroti bahwa BTS tidak benar-benar bisa menikmati waktu libur mereka karena beberapa pekerjaan. "LOL, mereka menjalani liburan tapi masih harus bekerja," sahut yang lainnya. Seperti diketahui BTS telah memulai tur dunia mereka bertajuk Love Yourself pada Agustus 2018 di Seoul, Korea Selatan. Mereka kemudian membawa turnya ke Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Belanda, Jerman dan Perancis. BTS juga menggelar konser hingga kawasan Asia seperti Jepang, Singapura, Hong Kong dan mengakhiri di Thailand pada 7 April 2019. Kurang dari sebulan, BTS memulai konser mereka bertajuk Love Yourself: Speak Yourself di Amerika pada Mei 2019. Sebagai penutup, pelantun Idol ini akan menggelar konser di Olympic Stadium selama 3 hari yakni pada 26, 27 dan 29 Oktober 2019.