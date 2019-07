LOS ANGELES - Lama terbengkalai, sekuel Doctor Strange akhirnya mulai digarap akhir tahun lalu. Detail tentang film bertajuk Doctor Strange: in the Multiverse of Madness juga telah diumumkan dalam gelaran Comic Con 2019 pada akhir pekan kemarin.

Scott Derrickson sebagai sutradara dari sekuel ini mengungkap bahwa Doctor Strange: in the Multiverse of Madness akan dirilis pada 7 Mei 2021. Ia menyatakan bahwa film ini bukanlah sekadar film superhero biasa yang melawan kejahatan di bumi atau kejahatan di satu alam semesta (universe), melainkan melawan kejahatan di beberapa alam semesta (multiverse) hingga antar dimensi.

Sehingga hal ini memberikan keunikan tersendiri pada film Doctor Strange: in the Multiverse of Madness. Dalam konsep ini, ada bumi dan alam semesta lain yang eksis, namun dalam dimensi yang berbeda. Konsep ini sebenarnya sudah pernah ditampilkan dalam film Spider-man: Far from Home. Tapi, semua itu hanyalah rekayasa dari Mysterio.

Scott juga menyampaikan Doctor Strange: in the Multiverse of Madness tidak hanya akan menjadi sekuel yang menjelaskan kronologis film sebelumnya, namun menjadi sekuel yang sesuai dengan komiknya.

Komik Doctor Strange yang ditulis oleh Steve Ditko memang sarat akan dunia mistis dan praktik sihir. Hal inilah yang berusaha dibangkitkan kembali oleh Scott Derickson, ia berusaha mempertahankan atmosfer mistis dari komik aslinya.

Trailer pertama dari sekuel terbaru ini akan dipublikasikan pada tahun 2020 di kisaran bulan Juli saat Comic-Con berlangsung.

