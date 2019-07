SEOUL - Para penggemar drama Korea pastinya sudah familiar dan mengenal sosok Jung So Min, aktris cantik yang sering mewarnai layar kaca dengan drama-drama romantis, komedi dan lain-lain. Aktris cantik kelahiran 16 Maret 1989 ini mulai dikenal melalui perannya sebagai Oh Ha Ni pada drama adaptasi manga Jepang yang berjudul Playful Kiss tahun 2010. Pada drama bergenre romantis dan komedi ini, Jung So Min beradu akting dengan aktor Kim Hyung Joong.

Jung So Min kembali mewarnai layar kaca lewat drama terbarunya yang berjudul Hundred Million Stars From the Sky. Kali ini, Jung So Min beradu akting dengan Seo In Guk. Sebelum menonton dramanya lebih lanjut, mari kita simak dulu 5 fakta menarik dari Jung So Min.

1. Jago Akting dan Nyanyi

Meski bukan seorang penyanyi profesional, Jung So Min ternyata memiliki suara yang merdu dan enak didengar. Pada drama yang ia bintangi bersama Lee Min Ki, Because This Is My First Life, Jung So Min menyumbangkan suara merdunya untuk mengisi soundtrack drama tersebut.

2. Jung So Min Perna Latihan Balet dan Tari Tradisional

Jung So Min merupakan sosok pribadi yang menyukai seni tari. Ia pun berusaha untuk mencoba memasuki dunia tari dengan berlatih beberapa jenis tari selama sekolah. Saat masih duduk di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, ia sempat belajar menari balet. Sayang, orangtuanya menentang hobi tersebut.

Memasuki bangku sekolah menengah atas, Jung So Min kembali tertarik dengan dunia tari. Kali ini ia memilih mempelajari tari tradisional. Jung So Min memiliki keyakinan bahwa kemampuannya dalam menari bisa membawanya berkeliling dunia sehingga ia bisa memperkenalkan tari tradisional dari Negeri Ginseng tersebut.

3. Ditentang Orangtua Ambil Jurusan Akting dengan Alasan Aneh

Selain bernyanyi dan menari, Jung So Min juga dikenal sangat pandai dalam hal belajar. Buktinya, orangtua Jung So Min tidak pernah memperbolehkan anaknya untuk belajar akting. Alasannya bahkan terdengar cukup aneh, nilai Jung So Min terlalu bagus.

Usut punya usut, orangtua Jung So Min tak ingin anaknya bekerja di industri seni. Mereka menginginkan anaknya ini bisa serba bisa dalam bidang ekonomi atau sains.

4. Jung So Min dan Penghargaan yang Diraihnya

Berkat kemampaun aktingnya yang memukau, Jung So Min juga beberapa kali mendapatkan awards contohnya 2012 MBC Entertainment Awards: Best Newcomer in a Comedy / Sitcom dan juga 2010 Korean Culture and Entertainment Awards: Best New Actress for TV.

5. Adu Akting dengan Seo In Guk

Pada drama Hundred Million Stars From the Sky, Jung So Min berperan sebagai gadis hangat dan adik dari seorang detektif. Drama ini menceritakan tentang seorang detektif yang berencana untuk berhenti bekerja. Sebelumnya, dia mencoba menyelesaikan kasus pembunuhan mahasiswa yang diduga bunuh diri. Dalam mengerjakan kasus ini, sang detektif menjadi terobsesi untuk segera menyelesaikannya.

Lawan main dari Jung So Min pada drama ini adalah Seo In Guk. Lelaki kelahiran 28 Oktober 1986 ini dikenal lewat acara Mnet Superstar K pada tahun 2009. Dari program pencarian bakat menyanyi tersebut, Seo In Guk berhasil mendapatkan gelar juara. Pemilik nickname Smile Boy ini juga merambah dunia akting. Salah satu yang paling dikenal adalah saat dia menjadi pemeran utama pada drama Reply 1997.

Hundred Million Stars From the Sky sendiri menceritakan kisah seorang tersangka pembunuhan berbahaya, Kim Moo Young, dan seorang wanita yang hangat, Yoo Jin Kang. Keduanya menjalin hubungan karena sama-sama yang sama memiliki luka masa lalu yang.