JAKARTA - Salmafina Sunan mulai buka suara soal kabar pindah keyakinan. Setelah mengucapkan secara tak tersirat hal tersebut, dalam fitur Instagram Live, putri dari Sunan Kalijaga ini nampaknya mulai berterus terang soal alasan dirinya pindah agama.

Dalam video tersebut, Salma diketahui sempat memberi penjelasan panjang lebar saat disindir oleh netizen terkait tak sanggupnya gadis 19 tahun itu menjalani sholat lima waktu dan puasa.

Ia mengungkap bahwa setiap agama memiliki aturan masing-masing, yang tentu wajib dijalani oleh penganutnya.

"Eh kurang ajar banget ya, karena malas sholat dan puasa. Hello... Emang lo pikir.. Sorry to say.. Semua agama punya aturannya masing-masing, ada yang boleh dan ada yang engggak boleh, kewajibannya ini segala macam. Bukan karena sholat dan segala macam," jelas Salmafina menggebu-gebu.

"Elu yang ngomong kayak gitu memang sudah rajin banget sholatnya? Puasa lo enggak pernah bolong? Hah?," timpalnya.

Salma menambahkan, bahwa dirinya tak terpancing emosi lewat penyataan orang tersebut melalui Instagram. Ia hanya berusaha menjelaskan bahwa setiap orang berhak menentukan pilihannya masing-masing, termasuk soal agama yang dianutnya. "Aku enggak kepancing. Aku hanya menjelaskan bahwa dalam hidup, semua orang punya pilihannya masing-masing," jelasnya. Sayangnya, video tersebut sudah tak bisa diakses dan sudah terhapus dari media sosial.