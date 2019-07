JAKARTA - 8 tahun penantian memiliki buah hati, pasangan Shandy Aulia dan David Herbowo akhirnya mendapat kebahagiaan itu di 2019.

Kabar bahagia tersebut bahkan sempat dibagikan oleh Shandy melalui akun Instagramnya dan mendapatkan ribuan ucapan selamat dari para netizen.

Saat ini usia kandungan pemeran Tita dalam Eifell i'm in Love tersebut dikabarkan sudah berada di trimester pertama, tepatnya pada bulan ketiga kehamilannya.

Ia pun sempat membagikan kondisinya yang kini selalu merasa mual pada siang hingga malam hari, namun dirinya tetap menikmati proses tersebut.

"Memasuki bulan ke 3 kehamilan, akhirnya merasakan mual yang cukup buat saya moody. Rasa mual dan kadang pusing tapi puji Tuhan tidak sampai muntah. Makan juga tetap bisa menikmati tapiiii mulai menjelang siang ke malam wow! Rasa mual datang dan mulai deh cranky Bumil," tulis Shandy Aulia dalam keterangan video yang ia unggah di akun Instagramnya.

"Ini bagian dari proses yang harus dinikmati. Saya selalu ajak si bayi @shandydavidlittlejoy ngobrol, supaya bisa bekerja sama dengan mommynya saat lagi kerja minta mualnya kurangin yaa bayikuuu @shandydavidlittlejoy," sambungnya.

Sempat mengalami rasa mual sejak pagi hingga sore saat bekerja, hal tersebut perlahan menghilang usai dirinya mendapatkan kejutan manis dari sang sahabat.

Video berdurasi singkat tersebut diketahui merupakan video saat dirinya menjalani prewedding, menikah, hingga mendapati bahwa dirinya telah mengandung buah hati pertamanya di tahun ini.

"Di tengah malam sendu ini... rasa mual melanda setelah dari pagi sampai sore bekerja, dapet kiriman video manis dari @valentinogarry video jaman pernikahan 7,5 Tahun yang lalu hingga kehamilan pertama. aww this video made my day," jelasnya.

"Thank you so much @valentinogarry udah sempetin buatin hadiah video manis ini disaat bumil sedang cranky dengan mual mual," pungkasnya.