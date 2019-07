JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan aktris sekaligus model Kimmy Jayanti dan pesepakbola Gregory N Godwin. Hari ini, Kamis (11/6/2019), pasangan yang menikah pada .. tersebut telah dikaruniai seorang anak.

Berjenis kelamin perempuan, putri pertama pasangan Kimmy dan Greg diberi nama Kimberly Akira Gregory. Hal tersebutpun diketahui pertama kali lewat unggahan Greg di akun Instagram pribadinya.

Baca Juga: Setahun Menikah, Kimmy Jayanti Dapat Kejutan Romantis dari Suami

"Hello dedre Kimberly Akira Gregory,our JOY is finally here..we love you..," tulis Greg pada keterangan foto.

Melalui akun Instagram milik Kimmy, diketahui ada cukup banyak ucapan selamat yang diberikan netizen kepadanya.

Terlebih para netizen menyebut bahwa Kimmy memanggil dirinya yang kini merupakan seorang ibu dengan sebutan Madre.

"Congrats kak kimmy atas kelahiran dedre kimberly akira gregory, semoga jadi anak gadis yang cantik, cerdas, bisa membanggakan kedua orang tua... @kimmyjayanti @greg11n," tulis melmel_mela27. Baca Juga: Salmafina Pindah Agama, Begini Tanggapan Bijak Sunan Kalijaga "Selamat atas kelahirannya, Madre. Semoga Baby K sehat & keren seperti ibu & ayahnya," tulis anyahebat. "Congrats madre! Aww madre Kimmy and lil' Kim! How adorable," tulis mandhytaa.