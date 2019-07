JAKARTA – Isu Salmafina Sunan pindah agama begitu santer terdengar. Hal ini bermula ketika Salmafina Sunan atau yang akrab disapa Alma itu terlihat berdoa sambil mengenakan kalung salib.

Dalam wawancara dengan Feni Rose di dalam salah satu acara talkshow, Salmafina Sunan juga mulai terang-terangan dan menggunakan salib tersebut sebagai tanda identitas barunya.

Kabar ini tentunya membuat gempar keluarga. Sunan Kalijaga, ayah Alma pun hingga saat ini masih belum mau banyak berkomentar soal keputusan sang anak pindah keyakinan.

“Untuk urusan itu (pindah agama) saya belum bisa berkomentar. Karena saya juga belum berkomunikasi dengan yang bersangkutan (Salmafina),”kata Sunan Kalijaga seperti dilansir dari tayangan Go Spot RCTI, pada Kamis (11/7/2019).

Bukannya cuma orang tua, sang adik laki-laki bernama Aziel Sean Farrel, juga menjadi yang kaget dengan keputusa Alma. Lewat unggahan di Instagram, Alma terlihat memenangkan sang adik pasca pindah keyakinan.

“Trust me everything is gonna be alright (Percayalah semuanya akan baik-baik saja),” ungkap Alma menenangkan sang adik.

