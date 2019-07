JAKARTA – Salmafina Sunan menghebohkan media sosial dengan fotonya yang tengah memakai kalung salib. Dalam video singkat itu, wanita yang akrab disapa Alma tersebut tampak menangis saat berdoa.

Dua hal tersebut lantas membuat masyarakat menduga bahwa mantan istri Taqy Malik itu telah pindah agama. Namun sang ayah, Sunan Kalijaga langsung membantah kabar tersebut. “Hoax,” tegas Sunan Kalijaga dalam keterangannya, Rabu (10/7/2019).

Lebih dari sekadar membantah, Sunan Kalijaga bahkan menuding jika teman-teman putrinya lah yang iseng menyebarkan foto hingga video kontroversial tersebut sampai akhirnya menggiring opini publik.

“Teman-temannya pada kurang ajar ini,” sambung Sunan.

Terlepas dari bantahan tersebut, isu pindah agama bukan menjadi berita sensasional pertama bagi Salmafina Sunan. Sebelumnya telah ada kontroversial lain yang pernah dibuat oleh perempuan 19 tahun. Berikut rangkuman yang dibuat oleh Okezone.

1. Pacaran dengan Pria Beda Agama

Kabar pindah agama Salmafina Sunan dengan memakai kalung salib itu dianggap berhubungan dengan kekasihnya saat ini. Pasalnya berdasarkan pengakuan Alma sendiri, ia tengah menjalin kasih dengan seorang pria bule yang non muslim.

Status Salmafina yang kini telah memiliki kekasih beda agama pertama kali dipublikasikan melalui Insta Stories pada 22 Februari 2019. Alma mengatakan jika ia tengah menjalani Long Distance Relationship (LDR) dengan sang kekasih yang berada di London.

Kepada awak media, Alma mengatakan jika alasannya memilih pria bule karena dianggap bisa menerima pemikirannya yang terbuka. Selain itu, usia yang terpaut lebih tua juga menjadi faktor lainnya.

"Karena kalau misalkan sama yang seumuran atau sama yang orang Indonesia, ya mereka kurang bisa untuk menerima pemikiran-pemikiran aku yang kadang memang suka di luar dari yang biasanya," kata Salmafina.

2. Video Tak Senonoh

Video tak senonoh Salmafina Sunan tersebar pada 15 Maret 2019, dimana ia tengah duduk bersila sambil menikmati musik di sebuah kafe. Saat video itu tersebar, tidak sedikit diantara netizen yang menuding jika Alma tengah mabuk, apalagi ia tidak menyadari bahwa pakaian dalamnya terlihat saat duduk bersila kala itu.

Tidak berselang lama, Salmafina Sunan kemudian memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Secara tegas ia mengatakan saat itu dalam keadaan sadar dan tidak mabuk. Mengenai pakaian dalam yang terlihat, Alma menjelaskan bahwa itu adalah pakaian berjenis boyshorts yang biasa dipakai saat Alma mengenakan gaun.

Selain memberikan klarifikasi, ayah Salmafina yaitu Sunan Kalijaga turut mengambil tindakan tegas kepada oknum yang menyebarkan video tersebut. Bahkan kala itu, pria yang berprofesi sebagai pengacara ini mengancam untuk membawa masalah ini ke ranah hukum.

“Alhamdulillah, seperti yang saya pernah bilang bahwa untuk menangkap dan memasukan kalian ke penjara adalah suatu hal yang mudah buat saya,” tulis Sunan Kalijaga saat mengabadikan video permintaan maaf teman-teman Salmafina kepada putrinya itu.

3. Keputusan Melepas Hijab

Salmafina Sunan pernah menutup auratnya saat menikah dengan Taqy Malik pada 18 September 2017. Hijab syar’i pun pernah melekat pada diri perempuan yang berteman baik dengan selebgram Awkarin tersebut.

Namun lima bulan setelah pernikahannya dan bercerai dengan mahasiswa Al Azhar Mesir itu, penampilan Alma pun berubah. Salmafina membuat keputusan besar dengan melepas hijabnya dan langsung memamerkan rambut indahnya di salah satu pusat kebugaran.

"Lebih baik dicaci karena hal yang nyata, fakta yang saya lakukan. Dibandingkan enggak ada apa apa tapi tetap diginiin. Apapun foto saya pasti di hujat, saya enggak sekuat yang kalian pikir," tulis Salmafina dalam keterangan foto.

4. Berpakaian Seksi di Media Sosial

Setelah Salmafina Sunan melepas hijabnya, sulung dua bersaudara itu semakin berani dalam hal penampilan. Bukan hanya sekadar melepas hijab, Alma juga berani tampil dalam balutan busana seksi.

Salah satu yang paling seksi adalah saat ia mengenakan bikini two pieces saat berada di Bali. “Heart speak louder than my head (Hati berucap lebih lantang dari pikiranku).” tulis Alma (5/4/2019).

Foto lainnya yang juga memperlihatkan keseksian tubuhnya adalah saat Alma memakai busana dengan belahan dada yang terlihat. "Terinspirasi dari film 300: Rise of an Empire. Artemis, sang Dewi Perburuan," tulis Salmafina dalam caption.