SEOUL - Bangtan Boys (BTS) tak henti-hentinya menorehkan prestasi. Kali ini, boyband beranggotakan tujuh member itu masuk dalam daftar 100 artis berpenghasilan tertinggi di dunia versi majalah Forbes.

Daftar ini pertama dirilis oleh Forbes pada Rabu, 10 Juli 2019 waktu setempat. Perhitungan didasarkan pada penghasilan yang diterima artis dalam kurun waktu 1 Juni 2018 hingga 1 Juni 2019, sebelum dikurangi pajak, gaji manajer, pengacara, dan agen.

Menurut Forbes, daftar mereka dibuat berdasarkan data dari Nielsen Music, Pollstar, IMDB, NPD BookScan, dan ComScore. Hasil wawancara dengan para ahli dan si artis sendiri juga masuk dalam perhitungan.

Baca Juga:

- Bersiap, Pre-Sale Tiket Film Ketiga BTS Akan Dibuka Malam Nanti

- Hamil Anak Kedua, Nabila Syakieb Unggah Foto Kandungan 6 Bulan

Mengutip Soompi, Kamis (11/7/2019), BTS duduk di peringkat ke-43 daftar 100 artis berpenghasilan tertinggi dunia tahun ini dan menjadi satu-satunya artis Korea Selatan di list ini. BTS meraup USD57 juta atau sekira Rp802,2 miliar. Angka tersebut masih belum dikurangi jumlah pajak yang menjadi tanggungan mereka.

Sebagian besar penghasilan BTS tersebut didapat dari tur konser dunia mereka yang bertajuk "Love Yourself" dan "Love Yourself: Speak Yourself" yang sampai sekarang masih berlangsung.

Dari tur ini, BTS memang berhasil menggelar konser di berbagai venue besar negara-negara dunia. Penjualan tiket di venue-venue besar tersebut tentunya mendatangkan banyak pundi-pundi uang bagi Jimin cs.

Di Amerika Serikat saja, BTS berhasil meraup USD44 juta dari pemutaran lagu-lagu mereka yang mencapai lebih dari 6 juta kali. Sementara dari tur mereka di Negeri Paman Sam, grup pelantun DNA itu menjual sekitar 300 ribu tiket dan mengumpulkan USD7 juta.

(LID)