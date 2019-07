JAKARTA - Sukses membuat sebuah konser intimate pada 2018 lalu bersama Optimus One dan Concerts.id, Tulus kembali akan menggelar acara serupa pada 30 Juli 2019 mendatang.

Bertajuk One Intimate Night With Tulus, acara tersebut diketahui akan digelar di The Kasablanka Hall, Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.

Berbeda dengan sebelumnya, Optimus One diketahui akan membuat konser intimate dengan skala yang lebih besar lagi. Mengingat, Tulus memiliki cukup banyak fans berat, yang tentu enggan melewatkan konser tersebut.

"Ini tahun kedua Optimus One dan Concerts.id membuat gelaran musik berkonsep intimate show dengan TULUS dan melihat animo yang luar biasa tahun lalu. Maka kami ingin membuatnya dengan skala yang lebih besar di tahun ini," ungkap Rachmat Subakti, selaku CEO dari Optimus One.

"Kami yakin antusiasmenya akan luar biasa lagi, mengingat TULUS memiliki fan base yang cukup baik dan luas," harapnya. Sebanyak 1000 tiket diketahui telah terjual habis sejak dijual pada 12-16 Juni 2019. Bekerjasama dengan Traveloka konser One Intimate Show With Tulus, hingga kini juga masih bisa dibeli dalam beberapa kategori kelas, yakni mulai dari Festival B, Rp.325.000, Festival A Rp.400.000, hingga VIP Rp 550.000).