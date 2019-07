JAKARTA - HBO belum selesai dengan kisah dari Westeros. Saat ini HBO tengah mempersiapkan prekuel Game of Thrones dengan cerita yang lebih menarik. Bocoran terbaru dari prekuel GoT ini akhirnya diungkap oleh penulis asli novelnya, George R.R. Martin.

Dalam sebuah wawancara terbarunya dengan Entertainment Weekly, George menceritakan bahwa sebenarnya ia ingin prekuel ini berjudul The Long Night. Namun judul tersebut tidak mungkin dipakai karena sudah digunakan oleh HBO pada salah satu episode di musim terakhirnya.

"Saya mendengar saran bahwa judulnya akan bernama The Longest Night, sebuah variasi lain. Judul itu cukup bagus juga," kata George.

Terlepas dari judulnya, George berjanji bahwa serial prekuel Game of Thrones akan menampilkan White Walkers dan keluarga favorit para penonton, keluarga Stark.

"Starks sudah pasti akan ada. Tentunya White Walkers juga, seperti ada dalam cerita di bukunya. Ada juga tokoh-tokoh lain seperti direwolves dan mammoth," papar George.

Jika Starks dipastikan hadir pada prekuelnya nanti, tidak demikian dengan keluarga Lannisters. George R.R. Martin memastikan keluarga Lannisters absen.

"Lannisters belum ada di sana, tapi Casterly Rock sudah pasti ada. Tempat tersebut sebenarnya masih dikuasai oleh bangsa Casterlys," jelasnya.

Jika pada Game of Thones kita mengenal Seven Kingdoms, pada prekuelnya nanti George mengindikasikan ada lebih banyak keluarga yang berkuasa di Westeros. Dalam cerita yang dibangunnya, ada banyak keluarga besar lain yang begitu dominan sebelum Aegon Targaryen berkuasa.

The Long Night atau The Longest Night atau apapun judulnya nanti akan tayang di HBO pada tahun depan. Sejauh ini baru Naomi Watts yang dipastikan bermain dalam prekuel Game of Thrones ini.