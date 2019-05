JAKARTA - Game Of Thrones telah usai. Serial HBO ini menyelesaikan seluruh cerita perebutan Iron Thrones pada season 8 di episode 6.

Game Of Thrones merupakan serial televisi yang berhasil memikat para pecinta series. Perebutan tahta antar klan di Westeros, Seven Kingdom, menampilkan begitu banyak pertumpahan darah dan twist yang tak bisa ditebak.

Baca Juga:

Berhijab, Kejutan Shandy Aulia untuk Ayahanda

Kado Mahal Roger Danuarta untuk Ulang Tahun Cut Meyriska

Pro-kontra bagi sebagian fans pun menyeruak di season 8. Banyak fans yang menilai jalan cerita begitu di luar logika. Bahkan banyak dari mereka yang membuat petisi agar season 8 dibuat ulang dengan penulis skrip yang baru.

Petisi berjudul Remake Game of Thrones Season 8 with Competent Writers sudah ditandatangani oleh lebih dari 161 ribu orang. Mereka menuntut penggantian D.B. Weiss dan David Benioff yang dianggap gagal menulis cerita akhir Game of Thrones.

Lupakan soal pro dan kontra, bagi Anda yang mengaku fans dari Game Of Thrones bisa mengikuti kuis ini. Bisakah Anda menjawab seluruh pertanyaan dan mengakui sebagai fans Game Of Thrones sejati.

(aln)