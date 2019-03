LOS ANGELES - Seperti beberapa film besar yang mengalami perubahan jadwal tayang, Walt Disney Studios pun melakukan hal serupa untuk Maleficent: Mistress of Evil. Film itu awalnya dijadwalkan debut pada 29 Mei 2020.

Namun pada 6 Maret 2019, Walt Disney Studios mengumumkan bahwa penayangan Maleficent: Mistress of Evil dimajukan 7 bulan lebih awal menjadi 18 Oktober 2019. Dengan jadwal baru tersebut, maka sekuel Maleficent ini akan bersaing dengan film horor produksi Blumhouse yang belum memiliki judul.

Selain itu, Maleficent: Mistress of Evil juga harus memperebutkan ‘kue’ box office dengan beberapa film lainnya, seperti The Adams Family, The Goldfinch, Zombieland 2, dan Gemini Man. Jika rilis pada jadwal semula, maka Maleficent 2 seharusnya bersaing dengan Fast & Furious 9 dan The Spongebob Movie.

Pada sekuel keduanya kali ini, Angelina Jolie masih berlakon sebagai peri jahat, Maleficent. Dia kembali beradu akting dengan Elle Fanny, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple, dan Lesley Manville yang juga tampil dalam versi original.

Sementara itu, sederet aktor pendukung lain turut meramaikan film ini, mulai dari Michelle Pfeiffer, Ed Skrein, Harris Dickinson, dan Chiwetel Ejiofor. Film Maleficent: Mistress of Evil, disutradarai oleh Joachim Rønning yang berkolaborasi dengan Linda Woolverton, Micah Fitzerman-Blue, dan Noah Harpster sebagai penulis skenario.

Ekspektasi para pencinta film Disney cukup besar untuk Maleficent: Mistress of Evil. Pasalnya, versi original film ini menuai sukses besar ketika rilis pada 2014. Kala itu, Maleficent yang digarap dengan bujet USD180 juta itu mampu mendulang USD758,5 juta di box office global.*

