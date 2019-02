SEOUL – Belum lagi masa wajib militernya rampung, aktor Kang Ha Neul sudah dipinang untuk membintangi drama terbaru KBS, When the Camellia Blooms. Kabar itu kemudian diamini oleh SEM Company selaku agensi sang aktor.

Namun, agensi itu menegaskan bahwa Kang Ha Neul belum memutuskan apakah akan menerima tawaran tersebut. “Dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” ujar SEM Company seperti dikutip dari Soompi, Senin (18/2/2019).

Di lain pihak, karakter utama wanita dalam When the Camellia Blooms diserahkan kepada aktris Gong Hyo Jin. Sayang, sejak ditawari pada September silam, aktris Jealousy Incarnate tersebut belum memutuskan apakah akan menerima tawaran itu atau tidak.

Sebulan terakhir, sang aktris disibukkan dengan berbagai kegiatan promosi film terbarunya Hit and Run Squad. Sejak debut pada 30 Januari 2019, film yang mempertemukannya dengan Ryu Jun Yeol dan Jo Jung Suk itu sudah mengumpulkan 1,82 juta penonton.

Namun apabila Gong Hyo Jin menerima tawaran bermain dalam When the Camellia Blooms, maka dia akan berperan sebagai Dong Baek yang dalam bahasa Indonesia berarti bunga camellia. Sementara Kang Ha Neul akan melakoni karakter Yong Shik, seorang polisi sederhana yang memiliki sifat jujur dan naif.

Meski cenderung naif, namun Yong Shik memiliki sisi seksi yang membuat kaum hawa tertarik kepadanya. Namun, pria itu kemudian melabuhkan hatinya kepada si bunga camellia, Dong Baek.

Sementara itu, When the Camellia Blooms merupakan drama yang menggabungkan genre komedi romantis dengan thriller. Skenario drama ini digarap oleh Im Sang Choon yang sebelumnya sukses menggarap Fight My Way.

Seperti diketahui, drama Fight My Way disukai publik Korea karena Im Sang Choon menggarapnya begitu realistis dan mencerminkan kehidupan romantika kebanyakan orang. Sementara Cha Young Hoon yang sebelumnya mengarahkan Are You Human, Too? dan Uncontrollably Fond ditunjuk sebagai sutradara dalam When the Camellia Blooms.

Drama When the Camellia Blooms dijadwalkan tayang di KBS pada semester II 2019.

(SIS)