JAKARTA – Kehidupan Sophie Turner dan Katharine McPhee kini tengah menjadi perhatian publik setelah dinikahi oleh suami mereka masing-masing. Paparazi pun terus mengikuti berusaha untuk mengambil gambar bulan madu Sophie Turner – Joe Jonas dan Katharine McPhee – David Fooster.

Di tengah bulan madunya bersama David Fooster, McPhee sempat bersuara di akun Twittenya. Dalam cuitan tersebut, McPhee membocorkan tempat bulan madu yang saat ini tengah dijalani oleh Sophie Turner dan mempersilakan para paparazi untuk menguntit.

“To the pack of paps stalking me while I’m in the middle of the ocean in Europe - Joe Jonas and Sophie Turner are just two yachts over. Please focus on what truly matters. (Kepada para paparazi yang memata-mataiku, saat ini aku lagi berada di tengah laut di Eropa. Sementara Joe Jonas dan Sophie Turner hanya berjarak 2 yacth. Harap fokus pada apa yang benar-benar penting),” tulis McPhee, Rabu (3/7/2019).

Tampaknya, apa yang dituliskan McPhee dalam cuitannya tersebut hanyalah sebuah candaan yang dibuatnya. Dia seakan ingin menggoda para paparazi yang penasaran dengan perjalanan bulan madu mereka.

Cuitan runner up American Idol itu pun disambut oleh Sophie Turner. Bintang serial Game of Thornes itu pun kembali membuat candaan soal keberadaan mereka.

“Can’t wait to travel to Cabo tomorrow together! See you at the airport. #tequila (Tidak sabar untuk bepergian ke Cabo besok bersama! Sampai jumpa di bandara. #Tequila),” balas wanita 23 tahun tersebut. Baca Juga: Hilang di Gunung Piramid, Mbah Mijan Dapat Titik Terang Keberadaan Thoriq Seperti diketahui, Sophie Turner dan McPhee baru saja dinikahi oleh pasangan mereka masing-masing. Sophie dinikahi oleh Joe Jonas pada 29 Juni 2019 lalu di Perancis. Sementara itu, Katharine McPhee dinikahi oleh produser musik David Foster yang terpaut usia 34 tahun darinya. Pernikahan mereka diselenggarakan gereja Saint Yeghiche di Kensington Selatan, London pada 28 Juni lalu.