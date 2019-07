LOS ANGELES - Sebelum membintangi Avengers, Jeremy Renner ternyata pernah didekati sutradara Guillermo del Toro untuk bermain dalam Hellboy pada 2004. Namun kala itu, tawaran itu ditepisnya karena alasan kreatif.

Hal itu diungkapkan Jeremy Renner saat tampil sebagai bintang tamu podcast Life is Short milik Justin Long. “Aku membaca skenario film itu dan berpikir ini bukan lakon yang tepat untukku," katanya seperti dikutip dari Entertainment Weekly, Jumat (5/7/2019).

Lebih lanjut Jeremy Renner mengungkapkan, "Aku tak mendapatkan chemistry dengan karakter itu dan tak tahu apa yang harus kulakukan. Jadi, aku bilang tidak.”

Aktor 48 tahun itu menegaskan, tak pernah menyessal telah menolak tawaran itu. Dia bahkan merasa lega tidak mengambil tawaran tersebut. “Aku tak bilang bahwa film itu bagus atau tidak. Aku hanya tak cocok dengan peran itu,” ujarnya menambahkan.

Ketika Renner menolak tawaran itu, dia memutuskan membintangi The Heart is Deceitful Above All Things di mana dia beradu akting dengan Asia Argento dan Marilyn Manson. Nama Renner semakin melambung ketika dia berperan dalam The Hurt Locker dan bergabung dengan Marvel Cinematic Universe (MCU).

Sementara del Toro memilih untuk menggaet aktor Ron Perlman untuk bermain dalam dua franchise film tersebut: Hellboy (2004) dan Hellboy II: The Golden Army (2008). Sayang, kedua film itu tak mendapat sambutan hangat publik.

Hellboy yang dirilis Columbia Pictures pada 2 April 2004, hanya mampu menghasilkan USD59,7 juta di pasar Amerika Utara. Sementara di pasar internasional, film itu hanya mendatangkan USD39,7 juta. Total pendapatan sebesar USD99,4 juta dapat dikatakan tak memuaskan mengingat film itu diproduksi dengan bujet mencapai USD66 juta. Sekitar 4 tahun kemudian, Universal Pictures merilis Hellboy: The Golden Army yang juga tak terlalu memuaskan di pasaran. Dengan bujet produksi mencapai USD85 juta, film itu hanya mampu menghasilkan USD160,4 juta.*