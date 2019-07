JAKARTA - Ivan Gunawan terpilih menjadi salah satu juri untuk ajang pencarian bakat Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2019. Ia merasa bersyukur bisa dipercaya untuk menjadi juri dan mencari bakat dangdut terbaik untuk musim ini.

Dalam acara Road to KDI, pria yang akrab disapa Igun ini sudah mendapatkan tugas untuk memilah para kontestan. Sementara pada tahap babak selanjutnya, Igun dan beberapa juri lainnya akan mencari bakat terbaik untuk diorbitkan ke industri musik Indonesia.

Ivan Gunawan bertugas menilai kontestan lewat dua segi, yakni kostum dan penampilan di atas panggung.

"Sebenarnya mungkin banyak insan dangdut yang berkompeten. Tapi di KDI 2019 ini saya punya peranan untuk menilai penampilan mereka dan aksi panggung mereka," kata Ivan Gunawan saat ditemui di MNC Studios, Jakarta Barat, Rabu (3/7/2019).

Ivan Gunawan memiliki harapan bisa menemukan talenta terbaik dari ajang KDI 2019. Secara umum, Igun memang membutuhkan banyak wajah-wajah baru dengan talenta berbeda untuk menghiasi panggung-panggung dangdut Tanah Air.

"Kita berharap bahwa akan hadir satu generasi yang out of the box tapi punya suara yang luar biasa," ujarnya.

Acara Road to KDI 2019 untuk Jakarta akan berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu ini di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

(LID)