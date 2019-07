NEW YORK — Mantan artis cilik Renaldy atau yang kini dikenal dengan Dena Rachman hadir dalam festival yang diikuti oleh kaum lesbian, gay, bisex, & transexual (LGBT) di New York, Amerika Serikat. Festival bertajuk New York Pride itu digelar pada Minggu 30 Juni 2019 lalu.

Dalam festival tersebut, Dena Rachman ikut serta parade keliling kota New York dengan mengibarkan bendera Merah Putih. Aksi Dena Rachman tersebut pun menuai kecaman dari netizen di Indonesia.

Kecaman itu ramai dilontarkan warganet setelah Dena Rachman mengunggah fotonya ke akun Instagram miliknya pada Selasa 2 Juli 2019. Dalam foto tersebut, ia tampak mengenakan dress ungu dan berjalan sembari mengibarkan bendera Indonesia.

Para netizen menilai aksi Dena tidak membuat Indonesia bangga. "Bikin malu Indonesia aja ini orang," tulis seorang netizen @ary_dhava.

"Apaansih yang kayak begini bawa-bawa Indonesia. Plisss dehh," ungkap pengguna akun Instagram @dindaemaashop.

"Tolonglah jangan bawa-bawa gituan pake nama Indonesia," imbuh pengguna akun Instagram @zetya.keswanto.

Meski aksinya menuai kecaman dari warganet, namun perempuan transgender itu enggan memberikan tanggapan. Ia mengaku bangga menjadi transgender. "Bangga menjadi orang Indonesia. Bangga menjadi transgender. Bangga menjadi manusia. Selamat Hari Kebanggaan," tulis Dena Rachman.